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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1853 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Sartor Numismatica за 120 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
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Вюртемберг 6 крейцеров 1853 на аукционе Sartor Numismatica - June 23, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1853 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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