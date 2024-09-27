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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1853 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Katz Auction за 90 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Вюртемберг 1 крейцер 1853 на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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