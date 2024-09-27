Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1853
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1853 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Katz Auction за 90 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
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