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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1853 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1853 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1853 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1853 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4394 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1853 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1/2 крейцера 1853 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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