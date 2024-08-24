Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1853 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1853 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4394 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
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