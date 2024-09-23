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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Медные монеты 1/2 крейцера Вильгельма I - Вюртемберг

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1/2 крейцера 1840-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1840 0 31841 0 01842 0 21844 0 01845 0 01846 0 01847 0 71849 0 01850 0 01851 0 01852 0 01853 0 11854 0 11855 0 01856 0 2
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1/2 крейцера 1858-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 0 31859 0 01860 0 61861 0 61862 0 01863 0 01864 0 5
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