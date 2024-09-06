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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1858 года "Тип 1858-1864" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1858 года "Тип 1858-1864" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1858 года "Тип 1858-1864" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1858
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1858 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1172 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 44 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1858 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Вюртемберг 1/2 крейцера 1858 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1858 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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