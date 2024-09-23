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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858
Средняя цена 150 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1858
Средняя цена 300 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 крейцер 1858
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1858
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
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