Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1858 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1858 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1858 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1858
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1434 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 675 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gärtner (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1858 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1858 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск