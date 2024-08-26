Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1858 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1858
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1434 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 675 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gärtner (1)
- Heritage (1)
- Künker (1)
- Rauch (1)
- Sonntag (2)
- WAG (4)
- Westfälische (1)
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск