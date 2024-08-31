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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Серебряные монеты 1/2 гульдена Вильгельма I - Вюртемберг

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1/2 гульдена 1838-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 1 171839 0 61840 0 81841 0 181844 0 71846 0 31847 0 111848 0 141849 0 61850 0 121852 0 21853 0 11854 0 11855 0 11856 0 31858 0 111859 0 01860 2 81861 0 201862 0 91863 0 101864 0 42
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