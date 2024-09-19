Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1864 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1864 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (2)
- Emporium Hamburg (4)
- Frühwald (4)
- Grün (1)
- Heritage (4)
- Höhn (1)
- Kricheldorf (1)
- Kroha (1)
- Künker (4)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Sonntag (3)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (5)
- WCN (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск