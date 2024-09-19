Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1864 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1864 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1864
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1864 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (2)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Frühwald (4)
  • Grün (1)
  • Heritage (4)
  • Höhn (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Sonntag (3)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (5)
  • WCN (1)
  • Русское Наследие (4)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF45 RNGA
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1864 на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1864 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск