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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864
Средняя цена 260 $
Продажи
1 80
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1864
Средняя цена 80 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 крейцер 1864
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1864
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1864
Средняя цена 10 $
Продажи
0 4
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