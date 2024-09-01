Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/4 крейцера 1864 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,89 - 1,15 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1864
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1864 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Russiancoin за 850 RUB. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (4)
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Где продать?
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