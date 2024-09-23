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Цена монет Вюртемберга
Вильгельм I
1/4 крейцера
Вюртемберг
Период:
1798-1873
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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Цена монет Вюртемберга
Вильгельм I
1/4 крейцера
Медные монеты 1/4 крейцера Вильгельма I - Вюртемберг
1/4 крейцера 1842-1856
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1842
0
7
1843
0
0
1845
0
0
1852
0
0
1853
0
2
1854
0
2
1855
0
0
1856
0
14
1/4 крейцера 1861-1864
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1861
0
0
1862
0
0
1863
0
1
1864
0
4
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вюртембергские монеты номиналом 1/4 крейцера
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Вюртемберг
Период
1798-1873
Категория
Зактрыть
???
Вюртемберг
Период
1798-1873
Фридрих I Вильгельм
1798-1816
Вильгельм I
1816-1864
Карл I
1864-1873
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