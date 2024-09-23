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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Медные монеты 1/4 крейцера Вильгельма I - Вюртемберг

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1/4 крейцера 1842-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1842 0 71843 0 01845 0 01852 0 01853 0 21854 0 21855 0 01856 0 14
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1/4 крейцера 1861-1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1861 0 01862 0 01863 0 11864 0 4
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