Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/4 крейцера 1843 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,89 - 1,15 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1843
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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