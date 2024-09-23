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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843
Средняя цена 250 $
Продажи
3 98
Аверс
Реверс
1 гульден 1843
Средняя цена 70 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1843
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1843
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1843
Средняя цена
Продажи
0 0
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