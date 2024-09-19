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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1843 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1843
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1843 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 915 проданному на аукционе Russiancoin за 650 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • Денга1700 (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1843 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Вюртемберг 3 крейцера 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вюртемберг 3 крейцера 1843 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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