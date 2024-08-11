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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Серебряные монеты 3 крейцера Вильгельма I - Вюртемберг

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3 крейцера 1818

Год Знак Описание Продажи Продажи
1818 0 22
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3 крейцера 1823-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1823 0 01824 0 271825 0 6
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3 крейцера 1825-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 0 11826 0 101827 0 41828 0 41829 0 11830 0 61831 0 31832 0 91834 0 101835 0 61836 0 101837 0 1
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3 крейцера 1839-1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 21840 0 31841 0 21842 0 2
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3 крейцера 1842-1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1842 0 21843 0 21844 0 01845 0 11846 0 21847 0 31848 0 21849 0 11850 0 51851 0 11852 0 11853 0 31854 1 81855 0 161856 0 3
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