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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4363 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • HIRSCH (5)
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  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 3 крейцера 1854 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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