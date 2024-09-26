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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1854 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854
Средняя цена 370 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
2 гульдена 1854
Средняя цена 220 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 гульден 1854
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1854
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1854
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1854
Средняя цена 100 $
Продажи
1 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1854
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1854
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1854
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
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