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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30915 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1854 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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