Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1854
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30915 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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