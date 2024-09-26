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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1732 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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Вюртемберг 1 гульден 1854 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1854 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1854 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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