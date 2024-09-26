Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1854
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1732 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
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Где продать?
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