Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 2200 CHF. Торги состоялись 18 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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