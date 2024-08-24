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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1854 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 2200 CHF. Торги состоялись 18 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1854 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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