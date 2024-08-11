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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Серебряные монеты 2 талера Вильгельма I - Вюртемберг

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2 талера 1840-1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1840 0 771842 0 171843 3 981854 0 441855 0 92
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