Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1842 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1842
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 900 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- cgb.fr (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gärtner (1)
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Künker (4)
- Meister & Sonntag (1)
- Rauch (1)
- Sonntag (2)
- VL Nummus (1)
- WAG (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VL Nummus
Дата 9 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск