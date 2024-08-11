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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1842 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1842 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 900 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (2)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе VL Nummus - September 9, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 9 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1842 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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