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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1842 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1842 A.D.
Средняя цена 860 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842
Средняя цена 330 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1842
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1842
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1842
Средняя цена 95 $
Продажи
0 7
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