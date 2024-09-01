Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1842 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Дукат
- Год 1842
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1842 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2500 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.
Сохранность
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- WAG (6)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AA Muntenveiling
Дата 4 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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