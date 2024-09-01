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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1842 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Дукат 1842 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Дукат 1842 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Дукат
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1842 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2500 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AA Muntenveiling (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (6)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (3)
  • WAG (6)
Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
856 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе AA Muntenveiling - July 4, 2020
Продавец AA Muntenveiling
Дата 4 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1842 A.D. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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