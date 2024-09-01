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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1842 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1842 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1842 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1842 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1791 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1842 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1/2 крейцера 1842 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Вюртемберг 1/2 крейцера 1842 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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