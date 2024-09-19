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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1842 года "Тип 1839-1842" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1842 года "Тип 1839-1842" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1842 года "Тип 1839-1842" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
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  • Grün (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1842 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1842 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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