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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1842 года "Тип 1842-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1842 года "Тип 1842-1856" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 3 крейцера 1842 года "Тип 1842-1856" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,18 - 1,37 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1842
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1842 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1748 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • Sonntag (1)
Вюртемберг 3 крейцера 1842 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1842 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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