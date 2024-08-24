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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1838-1856 года. Инкузный брак (Вюртемберг, Вильгельм I)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 1 гульден 1838-1856 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1838-1856 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838-1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1838-1856 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 28131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 10 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 гульден 1838-1856 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Вюртемберг 1 гульден 1838-1856 на аукционе Heritage - January 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 января 2012
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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