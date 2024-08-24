Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1838-1856 года. Инкузный брак (Вюртемберг, Вильгельм I)
Разновидность: Инкузный брак
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1838-1856 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 28131 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 10 января 2012.
Сохранность
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