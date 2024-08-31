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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1838 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1838 A.D.
Средняя цена 170 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 гульден 1838
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838
Средняя цена 75 $
Продажи
1 17
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1838
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1838 W
Средняя цена 100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
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