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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1838 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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