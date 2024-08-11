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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1838 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1838 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1838 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1838 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Russiancoin (6)
  • Sonntag (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1838 W на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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