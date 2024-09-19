1/2 крейцера без года (1816-1864) "Тип 1816-1818" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера без года (1816-1864) года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

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