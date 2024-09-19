Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера без года (1816-1864) "Тип 1816-1818" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,104)
- Вес 0,49 - 0,63 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год без года (1816-1864)
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера без года (1816-1864) года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.
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Где продать?
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