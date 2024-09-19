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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера без года (1816-1864) "Тип 1816-1818" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера без года (1816-1864) "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера без года (1816-1864) "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год без года (1816-1864)
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера без года (1816-1864) года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 988 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

Сохранность
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  • WAG (3)
Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера без года (1816-1864) на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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