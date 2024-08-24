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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1816 года

Серебряные монеты (Фридрих I Вильгельм)

Аверс
Реверс
1 крейцер 1816
Средняя цена 220 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1816
Средняя цена 130 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты (Вильгельм I)

Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
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