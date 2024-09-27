Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1816 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,104)
- Вес 0,49 - 0,63 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1816
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1816 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1430 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 375 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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- Möller (1)
- Russiancoin (6)
- Sonntag (3)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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