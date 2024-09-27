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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1816 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1816 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1/2 крейцера 1816 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1816 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1430 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 375 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Russiancoin (6)
  • Sonntag (3)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1816 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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