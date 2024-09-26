Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Каталог монет Фридриха I Вильгельма (1798-1816)

Всего добавлено монет: 87

Период чеканки Фридриха I Вильгельма
Каталог монет Фридрих I Вильгельм 1798-1816
coin Золото
coin Серебро
coin Памятные
Год монеты

Монеты Фридриха I Вильгельма с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1808 I.L.W.
 Серебро $220 - 2 71Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1804 I.L.W. "Посещение монетного двора"
 Золото $69,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1812 I.L.W.
 Серебро $770 - 0 139Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1800
 Серебро $380 - 0 5Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Полталера 1805 I.L.W.
 Серебро $3,000 - 0 45Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1800 W
 Серебро $220 - 0 10Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1810 I.L.W.
 Серебро $570 - 0 267Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1/2 крейцера 1816
 Серебро $130 - 0 11Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Фридрихсдор 1810 I.L.W.
 Золото $18,000 - 0 15Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
10 крейцеров 1809 I.L.W.
 Серебро $990 - 0 18Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1804
 Серебро $220 - 1 30Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1798 W
 Серебро $9,700 $11,000 0 20Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1804 C.H.
 Золото $86,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1806
 Серебро $12,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1811 I.L.W.
 Серебро $3,400 - 0 23Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1803 I.L.W. "Посещение монетного двора"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1804
 Серебро $85 - 0 9Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1799
 Серебро $370 - 0 10Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1/2 крейцера 1813
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1813 I.L.W.
 Золото $7,300 - 0 23Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1799
 Серебро $490 - 0 9Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1805
 Серебро $540 - 0 11Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1808 C.H.
 Золото $14,000 - 0 25Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1808
 Серебро $45 - 0 21Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1809
 Серебро $11,000 - 0 29Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1799
 Серебро $110 - 0 5Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1809
 Серебро $25 - 0 29Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1810
 Серебро $20 - 0 7Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1806
 Серебро $520 - 0 37Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1/2 крейцера 1798
 Серебро $210 - 0 13Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1810
 Серебро $25 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1811
 Серебро $85 - 0 1Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1806
 Серебро $21,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1816
 Серебро $220 - 0 3Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1798
 Серебро $150 - 0 11Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1806
 Серебро $350 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1809
 Серебро $85 - 0 1Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1812
 Серебро $180 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1801
 Серебро $240 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1801
 Серебро $300 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1810
 Серебро $370 - 0 1Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1810 I.L.W.
 Серебро $190 - 0 46Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
2 талера 1798 W
 Серебро $47,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1812 I.L.W.
 Серебро $250 - 0 64Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1807 I.L.W.
 Серебро $160 - 0 26Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1803
 Серебро $4,800 - 0 62Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1805
 Серебро $230 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1805 I.L.W.
 Серебро $940 - 1 17Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1802
 Серебро $110 - 0 10Coin photo Coin photo
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
10 крейцеров 1812 I.L.W.
 Серебро $1,200 - 0 17
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Все вюртембергские монеты вюртембергские золотые монеты вюртембергские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск