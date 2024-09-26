Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Каталог монет Фридриха I Вильгельма (1798-1816)
Всего добавлено монет: 87
Каталог монет Фридрих I Вильгельм 1798-1816
Монеты Фридриха I Вильгельма с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $220 - 2 71
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1808 I.L.W.
Золото $69,000 - 0 2
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1804 I.L.W. "Посещение монетного двора"
Серебро $770 - 0 139
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1812 I.L.W.
Серебро $380 - 0 5
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1800
Серебро $3,000 - 0 45
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Полталера 1805 I.L.W.
Серебро $220 - 0 10
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1800 W
Серебро $570 - 0 267
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1810 I.L.W.
Серебро $130 - 0 11
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1/2 крейцера 1816
Золото $18,000 - 0 15
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Фридрихсдор 1810 I.L.W.
Серебро $990 - 0 18
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
10 крейцеров 1809 I.L.W.
Серебро $220 - 1 30
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1804
Серебро $9,700 $11,000 0 20
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1798 W
Золото $86,000 - 0 3
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1804 C.H.
Серебро $12,000 - 0 14
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1806
Серебро $3,400 - 0 23
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1811 I.L.W.
Золото - - 0 0
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1803 I.L.W. "Посещение монетного двора"
Серебро $85 - 0 9
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1804
Серебро $370 - 0 10
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1799
Серебро - - 0 1
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1/2 крейцера 1813
Золото $7,300 - 0 23
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1813 I.L.W.
Серебро $490 - 0 9
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1799
Серебро $540 - 0 11
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1805
Золото $14,000 - 0 25
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Дукат 1808 C.H.
Серебро $45 - 0 21
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1808
Серебро $11,000 - 0 29
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1809
Серебро $110 - 0 5
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1799
Серебро $25 - 0 29
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1809
Серебро $20 - 0 7
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1810
Серебро $520 - 0 37
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1806
Серебро $210 - 0 13
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1/2 крейцера 1798
Серебро $25 - 0 6
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
6 крейцеров 1810
Серебро $85 - 0 1
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1811
Серебро $21,000 - 0 14
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1806
Серебро $220 - 0 3
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1816
Серебро $150 - 0 11
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1798
Серебро $350 - 0 4
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1806
Серебро $85 - 0 1
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1809
Серебро $180 - 0 4
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1812
Серебро $240 - 0 4
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1801
Серебро $300 - 0 2
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1801
Серебро $370 - 0 1
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1810
Серебро $190 - 0 46
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1810 I.L.W.
Серебро $47,000 - 0 1
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
2 талера 1798 W
Серебро $250 - 0 64
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1812 I.L.W.
Серебро $160 - 0 26
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1807 I.L.W.
Серебро $4,800 - 0 62
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
Талер 1803
Серебро $230 - 0 4
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
1 крейцер 1805
Серебро $940 - 1 17
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
20 крейцеров 1805 I.L.W.
Серебро $110 - 0 10
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
3 крейцера 1802
Серебро $1,200 - 0 17
Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм
10 крейцеров 1812 I.L.W.
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