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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1811 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1811 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1 крейцер 1811 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

Сохранность
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Вюртемберг 1 крейцер 1811 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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