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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1811 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811 I.L.W.
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1811
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1811
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1811
Средняя цена 85 $
Продажи
0 1
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