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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1811 года I.L.W. (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1811 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Талер 1811 года I.L.W. - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1811 года со знаком I.L.W.. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2096 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 7750 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Sonntag (6)
  • Teutoburger (1)
Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность F
Цена
Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1016 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Lanz München - June 5, 2014
Продавец Lanz München
Дата 5 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1811 I.L.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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