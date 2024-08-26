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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1811 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1811 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1811 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1811 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 74573 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80 USD. Торги состоялись 29 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 6 крейцеров 1811 на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1811 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1811 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Вюртемберг 6 крейцеров 1811 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1811 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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