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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1798 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1798 W
Средняя цена 47000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1798 W
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1798 W
Средняя цена 740 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1798 W
Средняя цена 900 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 крейцера 1798
Средняя цена 150 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 крейцер 1798
Средняя цена 370 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1798
Средняя цена 210 $
Продажи
0 13
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