Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1798 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал Талер
- Год 1798
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1798 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 16500 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
8942 $
Цена в валюте аукциона 8200 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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