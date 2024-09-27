Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1798 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - Талер 1798 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - Талер 1798 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал Талер
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1798 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 16500 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (2)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (1)
  • Sonntag (4)
  • Teutoburger (4)
  • Александр (1)
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
9673 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
8942 $
Цена в валюте аукциона 8200 EUR
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Александр - July 5, 2017
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Heritage - January 7, 2013
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1798 W на аукционе Meister & Sonntag - May 7, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 7 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1798 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск