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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1798 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1798 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1798 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 33,7 - 50 гр
  • Диаметр 45,9 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1798 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 40000 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Вюртемберг 2 талера 1798 W на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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