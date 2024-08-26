Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1798 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 33,7 - 50 гр
- Диаметр 45,9 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1798
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1798 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1316 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 40000 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.
Сохранность
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