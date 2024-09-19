Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Серебряные монеты 2 талера Фридриха I Вильгельма - Вюртемберг

type-coin
type-coin

2 талера 1798

Год Знак Описание Продажи Продажи
1798 W 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Все вюртембергские монеты вюртембергские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск