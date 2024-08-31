Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1798 года W "Тип 1798-1799" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1798
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1798 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1304 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
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