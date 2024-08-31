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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1798 года W "Тип 1798-1799" (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1798 года W "Тип 1798-1799" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1798 года W "Тип 1798-1799" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1798 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1304 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1800 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
689 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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