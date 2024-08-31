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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

3 крейцера 1798 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1798 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1798 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,27 - 1,65 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 3 крейцера 1798 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4561 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (3)
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 3 крейцера 1798 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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