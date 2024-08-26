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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1798 года W (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1798 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1798 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1798 года со знаком W. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2075 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (5)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Möller (1)
  • Sonntag (1)
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Meister & Sonntag - May 8, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 20 крейцеров 1798 W на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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