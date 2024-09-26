Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1798 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,104)
- Вес 0,49 - 0,63 гр
- Диаметр 14,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1798
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1798 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 475 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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