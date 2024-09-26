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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1798 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1798 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1/2 крейцера 1798 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Диаметр 14,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1798 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 475 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (3)
  • WAG (3)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Frühwald - October 18, 2014
Продавец Frühwald
Дата 18 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Frühwald - June 26, 2014
Продавец Frühwald
Дата 26 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1798 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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