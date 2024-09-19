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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1812 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 1/2 крейцера 1812 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1812 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 38 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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  • Felzmann (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (6)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Felzmann - September 7, 2020
Продавец Felzmann
Дата 7 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1812 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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