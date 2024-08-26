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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1812 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 I.L.W.
Средняя цена 770 $
Продажи
0 139
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1812 I.L.W.
Средняя цена 320 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1812 I.L.W.
Средняя цена 250 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1812 I.L.W.
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1812
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1812
Средняя цена 180 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1812
Средняя цена 140 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1812
Средняя цена 30 $
Продажи
0 12
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